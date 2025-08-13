Callao: tren de carga pasa a 30 centímetros de las viviendas

Decenas de familias viven a pocos centímetros de los rieles del tren en distintas zonas de la capital, una realidad que recuerda a las escenas de la India, donde el ferrocarril atraviesa la puerta de viviendas y negocios.

En el Perú, uno de los casos más notorios se encuentra en la zona de Villegas, en el Callao, donde los vecinos conviven a diario con el paso de los trenes de carga que se dirigen al sur del país. Según cuentan, el bullicio se ha convertido en parte de su rutina.

"Vivo más de 30 años aquí y ya estamos acostumbrados cuando pasa el tren. Todos los vecinos sabemos que está cerca porque toca la bocina", relató una residente.

CORREN RIESGOS

En este lugar, la comunidad vive como una hermandad, separada únicamente por los rieles. Sin embargo, reconocen que en ocasiones enfrentan riesgos, sobre todo para los niños que aún no se adaptan a la situación.

Las mascotas también corren peligro, pues podrían ser atropelladas, aunque muchas familias optan por mantenerlas seguras, ya sea en el frontis de sus viviendas o en el lado opuesto de la vía férrea.

Apenas 30 centímetros separan al tren de las casas. Durante su paso, el estruendo y la vibración son tan intensos que, en algunas ocasiones, provocan que objetos dentro de las viviendas caigan al piso. Pese a ello, los vecinos han aprendido a convivir con esta particular realidad.