Podcast de militar en retiro es un boom en internet

El comandante en retiro del Ejército del Perú, José Bravo Mendoza, se ha sumado a la fiebre del podcast, un formato que ha alcanzado gran popularidad en internet. Con una voz cargada de experiencia y compromiso, lanzó el programa “Yo amo a mi Ejército” como un homenaje a la institución que fue su hogar durante décadas.

Con más de 50 años de haber servido a la patria, Bravo Mendoza contó en entrevista exclusiva para ‘Paren Todo’ que la idea del podcast surgió durante la pandemia. Hoy utiliza este espacio para difundir las buenas obras del Ejército e inspirar a los jóvenes a integrarse a las Fuerzas Armadas.

Su canal en YouTube ya supera los 18 mil suscriptores y acumula más de 250 episodios. Cada entrega busca fortalecer el vínculo entre la población y la institución militar, destacando su labor en diferentes ámbitos.

RECONOCIMIENTO POR SU TRABAJO

Esta labor de difusión le ha valido diversos reconocimientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Congreso de la República, que han destacado su compromiso con la patria y la formación de nuevas generaciones.