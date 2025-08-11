Falta de equipos topográficos agrava crisis en hospitales públicos

En medio de una creciente ola de quejas de pacientes de hospitales públicos en Lima, la falta de equipos topográficos agrava la crisis en el sector salud. Usuarios denuncian que numerosos centros de diagnóstico por imagen tienen sus equipos averiados, lo que dificulta obtener diagnósticos precisos y oportunos.

El programa “Paren Todo” visitó varios hospitales de la capital para evaluar la situación de los equipos médicos y corroborar las denuncias de los pacientes. La sorpresa fue que muchos de estos dispositivos estaban inoperativos, afectando la calidad de la atención.

Los pacientes señalan que estos equipos son esenciales para realizar diagnósticos profundos y efectivos. Sin embargo, en cada hospital visitado encontraron una escasa disponibilidad, lo que genera desconfianza y críticas. “Esto es de toda la vida. Es un pretexto para no atender a los pacientes”, indicó una mujer enferma.

PIDEN URGENTE INTERVENCION DEL GOBIERNO

Ante esta problemática, los usuarios exigen una intervención urgente del gobierno para mejorar la atención en los hospitales y garantizar el funcionamiento de los equipos esenciales, que permiten detectar enfermedades y tratarlas sin riesgos.