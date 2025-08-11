Tráfico colapsó en Lima tras regreso masivo a clases

Miles de escolares retornaron a clases hoy, lunes 14 de agosto, en los colegios públicos de Lima y en todo el país. Sin embargo, en la capital se evidenció un notable incremento del tráfico en varias avenidas principales, debido a este retorno a las aulas.

Los vehículos quedaron atrapados durante horas en calles y avenidas de distintos puntos de Lima. Un conductor relató que demoró más de dos horas en su recorrido desde el norte hasta el centro de la ciudad, mientras que otros señalaron haber permanecido al menos 40 minutos en tráfico.

La congestión no solo afectó la zona norte, sino también distritos como Lince, San Isidro y Barranco, donde decenas de conductores tuvieron que esperar largos minutos para avanzar, lo que provocó retrasos en la llegada a sus trabajos y citas médicas.

CHOFERES PIDEN MEJOR GESTIÓN POLICIAL

Ante estos contratiempos, algunos conductores expresaron su malestar y realizaron protestas, exigiendo una mejor gestión policial durante las horas punta para optimizar el flujo vehicular y evitar mayores congestiones.