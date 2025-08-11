San Juan de Lurigancho: Línea del ‘Urbanito’ sube pasajes para pagar extorsiones

Otra línea de transporte público en San Juan de Lurigancho (SJL) se ha visto obligada a incrementar el precio de sus pasajes para cubrir el pago de extorsiones a bandas criminales. Se trata del conocido servicio de los ‘Urbanitos’, que anunció un alza de 50 céntimos en la tarifa.

“La asociación de transporte Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho informa que, debido a los constantes ataques a nuestros conductores, nos vemos obligados a fijar el pasaje en 1.50 soles, tarifa única ida y vuelta”, comunicó la empresa.

La empresa, que opera gran parte del distrito, tomó esta decisión por temor a que sus conductores sean atacados, como ha ocurrido en otros casos similares, donde choferes y cobradores han resultado heridos o incluso fallecidos tras negarse a pagar cupos a delincuentes.

APOYO Y RECHAZO DE PASAJEROS

La medida ha generado reacciones divididas entre los pasajeros, quienes expresan preocupación no tanto por el aumento, sino por la inseguridad que atraviesa el transporte público. Algunos mostraron solidaridad con los trabajadores, conscientes del riesgo que enfrentan al salir a trabajar, mientras otros rechazaron el incremento tarifario.