SJM: Delincuente encañona y asalta a menor de edad

En el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), un menor de edad se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente lo encañonó a plena luz del día para robarle sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. El adolescente se dirigía rumbo a su centro de estudios, cuando fue interceptado por el criminal, quien ya le venía siguiendo los pasos a bordo de una mototaxi.

El ladrón apuntó con su arma de fuego al estudiante para que no pusiera resistencia y así poder arrebatarle la mochila que llevaba consigo. Tras concretar su atraco, el facineroso huyó con rumbo desconocido.

ASALTAN Y GOLPEAN A HOMBRE

Otro hecho similar pero más violento se registró en el distrito de Surco, donde un hombre intentó escapar de dos delincuentes, quienes lamentablemente lograron alcanzarlo y, no conformes con robarle, procedieron a darle una paliza en el suelo.