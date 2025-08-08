¿Qué opina la ciudadanía sobre crear un "GEIN venezolano"?

El abogado penalista, Felipe Salas Zegarra, ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo crear un grupo especial de inteligencia con expolicías de nacionalidad venezolana, algo similar al GEIN, grupo que capturó a la cúpula de Sendero Luminoso.

En concreto, la finalidad de esta propuesta es que los integrantes de este "GEIN venezolano" se infiltren en bandas delictivas y organizaciones criminales de esta misma nacionalidad para capturar a sus miembros.

¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS?

Ante esta situación, un equipo de Paren Todo salió a las calles para consultar a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, qué opinión tienen respecto a la propuesta de crear un "GEIN venezolano".

"No estaría de acuerdo, es una total improvisación. No estoy de acuerdo en que se organice un grupo de inteligencia venezolana con el fin de perseguirlos", manifestó un joven ciudadano.

"¿Cómo tú vas a crear un grupo de inteligencia para solamente combatir un solo grupo de inteligencia?, si en el país existen muchos grupos de delincuencia. Tú tienes que combatir todos los grupos", explicó un ciudadano venezolano.