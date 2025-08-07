Alexandra Hörler sobre sujeto que realizó tocamientos indebidos a actriz: "Es un violador en potencia"

La periodista y conductora de Paren Todo, Alexandra Hörler, se pronunció tras conocerse sobre la detención de un sujeto realizó tocamientos indebidos a una actriz en plena vía pública en el distrito de Surquillo.

Al respecto, la comunicadora arremetió contra el depravado, identificado como Guillermo Lucio Soto Meléndez, a quien calificó como un "violador en potencia" por sus antecedentes que datan desde el año 2017.

"Es increíble el accionar de este sujeto que es un violador en potencia. Estamos hablando de un violador en potencia que cree que tiene derecho a tocar a una mujer con todo el descaro del mundo", manifestó.

SOBRE SU LIBERACIÓN

Asimismo, Hörler cuestionó duramente a las autoridades por permitir que este sujeto haya salido en libertad en reiteradas ocasiones pese a las denuncias en su contra desde hace varios años: "¿Qué están esperando?, ¿Que viole a una mujer?", dijo.