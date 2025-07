¡De no creer!: Mototaxistas incrementan precio de pasajes para pagar cupos

El desborde de la criminalidad a nivel nacional ha ocasionado serias repercusiones en el día a día de los ciudadanos, y es que el incremento de la inseguridad ciudadana viene repercutiendo incluso en el traslado diario de las personas.

Diversos mototaxistas de la capital se han visto en la obligación de incrementar los precios de sus pasajes con el único fin de poder solventar los cupos que son obligados a pagar a las mafias extorsivas para que los dejen trabajar.

En conversación con nuestro reportero Lucho Santos, un mototaxista, quien por motivos de seguridad decidió mantener su identidad en el anonimato, señaló que los montos de los pasajes ahora han subido hasta los 5 soles a causa de las extorsiones.

"Hay que pagar y pagar porque sino olvídate, mi moto la van a c... la van a quemar, porque habían quemado algunas motos por acá", señaló el mototaxista, quien además precisó que 5 soles también es la cuota diaria que les exigen los extorsionadores.

CIUDADANOS AFECTADOS

Ante esta situación, los ciudadanos que suelen recurrir a este medio de transporte expresaron su preocupación al no poder solventar el nuevo monto de las tarifas: "Antes me cobraban 2.50 y ahora me cobran 4 soles", indicó una vecina.