A cinco meses del derrumbe en Chancay, familia sigue buscando a pasajera desaparecida

Cinco meses después del trágico derrumbe del puente de Chancay, los seres queridos de Patricia Liberto Salcedo siguen esperando respuestas. La profesora de 46 años viajaba como pasajera en el bus que se precipitó al río durante el accidente ocurrido en febrero pasado. Desde entonces, no se tienen noticias de ella: no apareció entre los heridos, no fue hallada por los rescatistas y no figura en ningún registro médico. La incertidumbre ha mantenido a su esposo, Isaac Trujillo, y a otros familiares en una angustiante búsqueda sin fin.

Esperanza en medio del colapso

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció recientemente que se iniciará la demolición del puente colapsado. La noticia renueva las esperanzas de la familia, quienes creen que los restos de Patricia podrían estar atrapados bajo la estructura caída. Aunque reconocen que esa posibilidad es remota, no pierden la fe de que los trabajos de demolición ayuden a cerrar un capítulo doloroso. Piden que se disponga un equipo de rescate que actúe durante las labores para, en caso de hallar el cuerpo, realizar una recuperación digna.

Durante este tiempo, la familia ha tenido que lidiar con el dolor, pero también con la desinformación. Algunas personas han asegurado haber visto a Patricia en distintos lugares, pero ninguna de esas versiones ha sido confirmada. El esposo incluso admite que en algunos momentos ha llegado a ilusionarse con la idea de que su esposa aún esté con vida, pero también reconoce que podrían tratarse solo de esperanzas infundadas alimentadas por el dolor y la incertidumbre.

La posibilidad más probable, según opinan incluso algunos especialistas, es que Patricia haya sido arrastrada por el río tras el accidente y que su cuerpo no haya sido recuperado debido a la fuerza de la corriente o al arrastre hasta el mar. No obstante, la ausencia total de rastros en cinco meses deja muchas preguntas sin respuesta. La familia solo espera que la demolición del puente arroje alguna pista definitiva para despedir a Patricia con la dignidad que merece.