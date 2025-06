Adolescente desaparecida hace un mes es hallada trabajando en una fábrica en Jicamarca

Tras un mes de intensa búsqueda, Agentes de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP), dieron con el paradero de Aylline Nicole Giraldo Nolasco, una adolescente de 15 años reportada como desparecida desde el pasado 26 de mayo.

En declaraciones para nuestro medio, la madre de la menor informó que su hija fue hallada ingresando a trabajar en una fábrica ubicada en la localidad de Jicamarca y, aparentemente, bajo los efectos de alguna sustancia.

"Ahorita a mi hija la he visto de lejos y realmente no está en sus cinco sentidos. Si no me equivoco, ella está drogada", señaló la madre, quien además exigió que se investigue a la fábrica por permitir trabajar a una menor de edad.

MÉDICO LEGISTA

La adolescente ahora pasará por pruebas en el médico legista. Por su parte, la policía continúa en la búsqueda del sujeto que la captó, identificado como Erick Manrique y no se descarta que forme parte de una banda dedica a la trata de personas.