¿Qué opinan los vecinos sobre convertir el jirón Zepita en un "Central Park"?

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión buscará convertir al jirón Zepita, ubicado en el Cercado de Lima, en un gran parque público, al mismo estilo del famoso Central Park de Nueva York.

Durante una entrevista para un medio local, el burgomaestre explicó que esta transformación se daría mediante la expropiación de inmuebles que se sitúan en la vía que actualmente ha sido tomada por mafias de trata de personas y prostitución.

¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS?

Ante esta iniciativa del alcalde, un equipo de Paren Todo salió a las calles de Lima para conocer qué opinión tienen los vecinos del Cercado sobre esta propuesta. La mayoría de los encuestados se mostró a favor de crear un gran espacio verde abierto a todo el público.

"Me parece muy bien porque no es correcto la manera cómo están trabajando acá"; "Si el alcalde se pone las pilas yo creo que estaría bien y que actúe más que todo porque aquí no hay autoridades que puedan detener todo esto", fueron algunos de los comentarios.