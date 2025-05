Alexandra Hörler responde al alcalde de Ate: "Yo no le he dicho que usted es un vago"

La periodista y conductora de "Paren Todo", Alexandra Hörler, se pronunció luego que el alcalde de Ate, Franco Vidal, salió a expresar su disconformidad con las recientes declaraciones de la comunicadora, quien cuestionó la forma en la que la autoridad maneja su distrito.

Como se recuerda, Alexandra Hörler criticó el hecho de que el burgomaestre ofreciera dinero en redes sociales a cambio de información sobre muros, rejas y edificaciones ilegales, para ir y retirarlos: "¿Pagarle a los vecinos 100 soles para que le digan qué muros tumbar?, esto es pura peliculina", señaló Hörler.

La respuesta del alcalde no se hizo esperar: "O sea, prácticamente me ha dicho vago, prácticamente me ha dicho que no hago nada y que no soy una persona seria, ¿Pero quién quiere ser serio cuando hay muchas obras que hacer en Ate Vitarte? [...] me gustaría que usted pueda ver más mi trabajo. Todos tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad de opinión, pero sería lindo que se pueda contrastar con otras cosas [...]", dijo.

ALEXANDRA RESPONDE

Sobre estas últimas declaraciones, Hörler Sheen explicó que en ningún momento tildó de "vago" a la autoridad edil y ratificó su crítica hacia su forma de gestionar el Municipio mediante redes sociales.

"Yo no le he dicho que usted es un vago, le he dicho que manejar un distrito, llevar una gestión no es como estar en un reto de TikTok [...] le he dicho que hay que tener mayor seriedad, usted es un alcalde, usted es la autoridad [...] no me parece una forma seria de manejar una gestión utilizar el TikTok o canales de streaming [...] para pedirle a la gente que le diga qué puede tumbar", sostuvo.