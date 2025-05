Deysi Araujo acusa a policías de La Huayrona por muerte de su primo en hostal de SJL

La bailarina Deysi Araujo se pronunció sobre la muerte de su primo, Edén Salomón Cubas Mundaca (32), quien presuntamente perdió la vida a manos de agentes policiales dentro de un hostal del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El fallecimiento ocurrió en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha generado preocupación en su entorno familiar.

Araujo explicó que su primo ingresó al hostal acompañado de su pareja, con quien mantenía una relación desde hacía aproximadamente un año. Según relató, personas desconocidas habrían ingresado posteriormente a la habitación y lo habrían asesinado. “Él estaba con su pareja, pero al parecer su relación era un poco tóxica y presuntamente tuvieron una discusión”, afirmó la bailarina.

La familia denunció que, tras el incidente, el cuerpo de Cubas Mundaca fue llevado a la morgue como NN, ya que no portaba su DNI ni su teléfono móvil. “Tenía su DNI y su celular, pero no aparecen. Lo llevaron como NN porque no tenían cómo contactar a sus familiares”, señaló Araujo, quien cuestiona el procedimiento policial.

POLICÍAS SOSPECHOSOS

Por su parte, el administrador del hostal indicó que un trabajador presenció una discusión violenta entre la pareja, donde incluso Cubas habría golpeado a su acompañante, lo que motivó la intervención policial. “El chico estaba furioso, ebrio, y tuvo que llegar la policía. Me parece que la situación se salió de control”, declaró, sin descartar que los agentes lo habrían golpeado dentro del local.

Deysi Araujo también reveló que su primo logró comunicarse con su hermano antes de morir y le dijo que estaba siendo maltratado por la policía. La familia responsabiliza directamente a los agentes de la comisaría de La Huayrona, quienes ejecutaron la intervención.

Mientras algunas versiones indican que Edén fue trasladado con vida a la comisaría, la familia asegura que murió dentro del hostal. “La policía dice que lo llevaron con vida al hospital, pero eso es mentira. Lo han matado en el hostal. La necropsia reveló que murió por asfixia. Pedimos justicia y que esto no quede impune”, expresó Araujo.