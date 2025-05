¿El SOAT debe cubrir sicariato? Nueva propuesta en el Congreso genera polémica

Los accidentes de tránsito siguen cobrando vidas en el país. Según cifras del Gobierno, solo en lo que va del 2025 se han registrado más de 350 fallecidos a causa de choques vehiculares, los cuales se producen por exceso de velocidad, imprudencia del conductor o del peatón, e incluso por el mal estado de las vías.

Frente a estos siniestros, existe un seguro obligatorio para todos los vehículos que circulan en el territorio nacional: el SOAT. Sin embargo, muchas personas desconocen los beneficios que este seguro otorga a las víctimas de accidentes de tránsito y los pasos que deben seguir para acceder a esa cobertura.

Es importante recordar que el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) no solo cubre gastos médicos, sino que también contempla indemnizaciones, aunque estas últimas muchas veces no son solicitadas. Para muchos ciudadanos, la cobertura no resulta suficiente y se ven obligados a cubrir los gastos con sus propios recursos.

Según los especialistas, el SOAT ofrece cinco tipos de cobertura. La principal es por gastos médicos, que alcanza hasta 5 UIT, es decir, más de 25 mil soles. También cubre incapacidad temporal con un tope de 1 UIT, equivalente a más de 5 mil soles.

MUERTES POR SICARIATO

En el Congreso de la República ha surgido una nueva propuesta: ampliar el SOAT para incluir indemnizaciones por lesiones o muertes causadas por sicariato dentro de un vehículo. No obstante, expertos advierten que esta iniciativa, impulsada por la congresista Elizabeth Medina del Bloque Magisterial, no sería viable, ya que el SOAT está diseñado exclusivamente para accidentes de tránsito fortuitos.