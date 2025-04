Kurt Villavicencio sobre streamer "Neutro": "Lo que ha hecho no tiene nombre ni justificación"

El presentador de televisión, Kurt Villavicencio, se pronunció sobre la gran polémica y las críticas contra el streamer "Neutro", quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras haberle prendido fuego a un amigo durante una transmisión en vivo, en una reunión de creadores de contenido.

Al respecto, el también conductor del programa "¡Todo se Filtra!" criticó duramente el accionar del joven influencer y señaló que este tipo de contenido representa un muy mal ejemplo para los más pequeños con acceso a internet y redes sociales.

"Si lo ves haciendo eso al Neutro, que gana 50 mil o 60 mil dólares mensuales, según lo que él me ha manifestado [...] cualquier niño va a decir yo también, quémenme un poquito, préndanme acá con el fósforo o con el encendedor y me aviento al agua y nada pasó [...] lo que ha hecho no tiene nombre ni justificación", dijo Kurt, quien hoy estuvo en la conducción de "¡Paren Todo!"

CONTROL PARENTAL

En ese sentido, Villavicencio exhortó a los padres de familia a estar más pendientes sobre el contenido que consumen sus hijos en internet y evitar que sean mal influenciados: "Los padres deben de regular y controlar lo que sus hijos ven, ya sea en televisión o en redes sociales", sostuvo.