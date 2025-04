¿Por qué algunos peruanos prefieren quedarse en el país a pesar de las oportunidades de emigrar?

Perú se ha destacado por ser uno de los países cuyos ciudadanos tienen la oportunidad de viajar a varios destinos internacionales sin necesidad de visa, solo con el pasaporte, gracias a los acuerdos internacionales que se tiene. Sin embargo, a países como Estados Unidos, México y algunos otros, se requiere una visa para estancias prolongadas y legales.

Gracias a estos beneficios migratorios, muchos peruanos han optado por dejar el país en busca de mejores oportunidades en otros continentes, donde los trabajos pueden ofrecer mejores condiciones que en el Perú. Sin embargo, no todos comparten este pensamiento. Algunos aseguran que, pese a tener la opción de emigrar, no abandonarían su país.

“Yo no dejaría mi país. En Argentina, por ejemplo, los alimentos están caros, la comida no es buena y el trato tampoco. Muchas veces los trabajos explotan y quieren quedarse con tu dinero. Hay gente abusiva. Yo me quedo en Perú hasta mi muerte”, indicó una ciudadana peruana.

AMAN EL PERÚ

Por otro lado, otros peruanos valoran lo que tienen en su país: a su familia, su trabajo y muchas otras comodidades como una vivienda propia. “Yo me quedo en Perú. Tengo a mi familia y trabajo. Aquí las costumbres y la comida son diferentes a las de otros países”, comentó otra compatriota.

Sin embargo, algunos peruanos y también extranjeros que radican en el país, como los venezolanos, no dudarían en mudarse si surgiera la oportunidad. “Yo amo el Perú, llevo muchos años aquí y me va muy bien, pero si se diera la oportunidad, me iría”, señaló un ciudadano extranjero.