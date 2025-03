Los regalos entre parejas son una de las mayores muestras de afecto, donde más que el valor económico se considera la intención, sin embargo, la exchica reality, Macarena Vélez, cambió un poco la perspectiva sobre esta cuestión.

Como se recuerda, Macarena reveló en El Valor de la Verdad que le regaló una cadena de 8 mil soles a su exnovio, el también chico reality, Said Palao, dejando abierta una interrogante sobre el gasto que se debe hacer a la hora de tener un detalle con ese ser amado.

¿CUÁNTO GASTAN LOS PERUANOS EN UN REGALO PARA SU PAREJA?

Ante esta interrogante, un equipo de ¡Paren Todo! salió a las calles de Lima para saber cuánto dinero están dispuestos a gastar las mujeres peruanas para un obsequio a su enamorado.

"Mira, yo no soy Macarena Vélez para estar regalando una cadena de 8 mil soles. Lo máximo que he podido regalar ha sido de 100 lucas [...] me ha tocado puro tacaño", señaló una joven.

"Si yo tuviera un trabajo como Macarena y estuviera así de enamorada, también lo haría. Yo Normalmente (gasto) mil o 1200", añadió otra encuestada.