Deysi Araujo denuncia nuevas amenazas de extorsionadores: “Vivo aterrada”

La ola de extorsiones no se detiene en el país, generando temor en la población. Esta vez, la vedette y animadora de eventos Deysi Araujo denunció que ha vuelto a recibir amenazas de bandas criminales a través de llamadas y mensajes de WhatsApp.

Ante las cámaras de “Paren Todo”, Araujo expresó su preocupación por su seguridad y la de su familia, luego de recibir amenazas de la banda “Los Injertos de Trujillo”, quienes le exigen una fuerte suma de dinero a cambio de su tranquilidad.

"Hace dos días me llegó un mensaje de Los Injertos de Trujillo. Vivo aterrada, asustada, con miedo, porque desde que empezaron a extorsionarme, mi vida cambió", declaró.

TEME POR SU VIDA

La bailarina señaló que no es la primera vez que es víctima de este delito, pues en ocasiones anteriores criminales dejaron una granada en la puerta de su casa, lo que la llevó a mudarse. Incluso ha considerado salir del país ante el temor de nuevas represalias.

"Lamentablemente, da miedo emprender un negocio porque no puedes hacer absolutamente nada", comentó. Además, criticó la falta de acción de las autoridades: "Denunciamos y la Policía no hace nada. Es indignante. Hay muchas personas que no pueden denunciar públicamente y terminan asesinadas".