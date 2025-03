Norka Ascue denuncia abuso por parte del Municipio de San Luis

La cantante y exintegrante de Alma Bella, Norka Ascue, vivió momentos de tensión durante una intervención a su vehículo por parte del Municipio de San Luis. La artista denunció un presunto abuso por parte de los trabajadores municipales.

El hecho ocurrió el último martes en el jirón Alava, cuando los trabajadores de la Municipalidad se encontraban a punto de llevarse su vehículo con una grúa, debido a que se encontraba mal estacionada.

En declaraciones para "Paren Todo", la modelo señaló que pidió unos minutos a los fiscalizadores para que su pareja pueda auxiliarla con la batería del auto y poder moverlo, sin embargo, señaló que los trabajadores hicieron caso omiso y hasta la habrían violentado.

"Ahí (en los videos) se ve que yo me siento mal, que estoy gritando porque me están empujando. Hasta las uñas me han arrancado, yo he tratado de forcejear con la puerta y se ve que hasta las uñas me arrancaron", dijo.

NIEGAN ABUSO

El programa conducido por Alexandra Hörler se comunicó con el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, quien negó cualquier tipo de abuso contra Norka Ascue y advirtió que sus acusaciones podrían tener repercusiones legales.

"Si la señorita dice que es cierto tiene que tener las pruebas correspondientes y adjuntará la denuncia ante la Procuraduría, y si no es cierto, tendrá que atenerse a las consecuencias por difamación y calumnia", señaló.