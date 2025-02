Delincuente llora durante su detenciÃ³n y pide "respeto" para su mamÃ¡

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lograron la captura de Erick Enrique Pando García, más conocido como "Roro", un delincuente y presunto miembro de la banda criminal "Los Injertos del Norte".

El criminal fue intervenido al interior de su domicilio en horas de la noche, durante un operativo policial que contó con la participación de hasta 300 efectivos para concretar su captura.

Al interior de la vivienda, alias "Roro" fue encontrado junto a su madre, quien no dejaba de grabar toda la intervención con su celular. Una vez afuera de su casa, el criminal rompió en llanto y exigió a las autoridades "respeto" para su progenitora, quien intentó frustrar su traslado a la comisaría.

"Jefe no tengo nada, yo solo tengo a mis perros, no tengo más que a mis perros. ¡Respeten a mi mamá por favor!, a mí háganme todo pero a mi mamá no", señaló el delincuente entre sollozos.

CABECILLA ESCAPÓ

Lamentablemente, "El Negro Paul", líder de la banda criminal dedicada a la extorsión, robo y tenencia ilegal de armas, entre otros graves delitos, logró escapar antes de que sea capturado.