Delincuentes amenazan de muerte a colectiveros y taxistas si no pagan 20 soles diarios

Continúan los ataques contra transportistas por parte de extorsionadores, como represalia por negarse a pagar cupos. Si bien inicialmente se dirigían a los transportistas de buses, ahora se ha extendido a colectiveros y taxistas, a quienes les exigen una cuota diaria para poder trabajar con tranquilidad.

Un taxista víctima de extorsión relató que todos los días enfrenta amenazas por parte de los delincuentes, quienes le exigen el pago de 20 a 30 soles diarios. "Todos los días es un calvario", expresó, destacando el temor constante al salir a trabajar sin saber qué podría suceder.

"Nos cobran entre 20 y 30 soles al día. A mí me rompieron el espejo retrovisor, me cierran el paso y me intimidan de diferentes formas. Es un completo calvario lo que vivimos", agregó el taxista.

Además, señaló que para su tranquilidad durante año y medio ha pagado cupo a los delincuentes, así como muchas empresas de transporte que se han visto en la obligación a ceder a estas demandas delictivas para evitar represalias.

El taxista indicó que la mafia de extorsionadores opera principalmente en el centro de Lima, especialmente en las zonas de las avenidas Arequipa y Tacna, donde hay un alto flujo de personas y taxi. "Se ubican en varios puntos con mucho movimiento", señaló.

PASAJEROS EN PELIGRO

Este clima de miedo afecta no solo a los transportistas, sino también a los pasajeros que utilizan estos servicios a diario. Tanto los conductores como los usuarios viven con temor por la creciente violencia e intimidación en el sector del transporte.