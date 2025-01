Alexandra Hörler llama "sinvergüenza" a Jean Deza: "Tipos como él son un peligro para la sociedad"

La periodista y conductora de ¡Paren Todo!, Alexandra Hörler, se pronunció tras las recientes declaraciones del futbolista Jean Deza, quien negó haber intentado acabar con la vida de su expareja, Gabriela Alava, y aseguró que continuará jugando al fútbol, pese a la investigación fiscal que afronta.

Al respecto, la comunicadora expresó su total indignación contra el futbolista, calificándolo de "sinvergüenza" y lo criticó duramente por querer culpar a la prensa por esta nueva denuncia en su contra.

"Se me sube la sangre a la cabeza, sinvergüenza, hay que ser sinvergüenza. Decir que lo están acusando de tentativa de feminicidio porque la prensa es quien lo ha acusado, no amiguito, la prensa no te ha acusado de nada, es tu expareja la que presentó los cargos en la comisaría", dijo.

"A las mujeres las protege la ley de hombres violentos como tú [...] existe una prueba de luminol y se encontró sangre, así que sí hay pruebas. No solamente deberían pedir prisión preventiva por este hecho, sino también porque él es reincidente, tiene 11 denuncias por agresión [...] tipos como él son un peligro para la sociedad", añadió.

PRISIÓN PREVENTIVA

Cabe precisar que este viernes, la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro solicitó 9 meses de prisión preventiva contra Jean Deza, por el presunto delito de tentativa de feminicidio.