"Nos tienen como rehenes": Venezolano narra el terror que imponen los colectivos chavistas tras la caída de Maduro

Un equipo de Paren Todo conversó con un ciudadano venezolano, a quien llamaremos "Juan", para que narre la situación actual que vive su país tras la caída del dictador Nicolás Maduro, quien fue detenido durante una intervención militar del gobierno de Estados Unidos.

En diálogo con nuestro reportero Lucho Santos, el ciudadano extranjero explicó que varios colectivos chavistas, personas que son dotadas de armas por el régimen y que visten de civiles, han intensificado las intervenciones en las calles para identificar a opositores del Chavismo, generando terror y zozobra entre la población.

"Hay bastantes colectivos disgregados en Caracas (...) la situación está bastante álgida porque ellos están montando puntos de control alrededor de Caracas, están revisando los teléfonos, paran a los ciudadanos", dijo.

SIN AGUA Y SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Asimismo, "Juan" precisó que en estos momentos se encuentran sin servicio de agua, como parte de racionamiento del recurso híbrido. Asimismo, expresó su preocupación ante la posibilidad de ser intervenido en caso los colectivos chavistas descubran su conversación con nuestro medio.

"Después de esta conversación tengo que borrar esto, tengo que borrar esta conversación porque no puedo tener absolutamente nada de información, siempre y constantemente tenemos que estar borrando información (...) no tenemos libertad de expresión aquí (...) nos tienen prácticamente como rehenes", sostuvo.