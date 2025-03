¿Fracaso musical?: nuevo tema de Pamela Franco y Cueva no logra despegar

La cantante Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva vuelven a estar en el ojo público debido a los recientes escándalos que han protagonizado como pareja. Como se recuerda, Pamela López, exesposa de Cueva, reveló en "El valor de la Verdad" las infidelidades del futbolista que pusieron fin a su relación.

Tras esta polémica, tanto Cueva como Pamela Franco no tardaron en aprovechar la exposición mediática para lanzar nuevas canciones, como lo hicieron anteriormente con "El cervecero", de Armonía 10. En esta ocasión, presentaron "Escándalo", un tema interpretado originalmente por Javier Solís.

NO CAUTIVA AL PÚBLICO

Sin embargo, esta nueva producción no ha generado la expectativa esperada por el público. A pesar de la controversia, la pareja lanzó el videoclip sin importarles las críticas, aunque las cifras no fueron las esperadas. Hasta el momento, el video no supera las 400 mil vistas en YouTube.

En contraste, "Dile la verdad", tema lanzado por Pamela López tras iniciar una relación con Cueva, ha alcanzado más de 34 millones de reproducciones en la misma plataforma. Pese a la polémica y los cuestionamientos, Pamela Franco sigue con una agenda llena de presentaciones en todo el país.