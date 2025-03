¿Pamela López también fue infiel? Esto reveló Lucho de 'Mi Barrunto', mejor amigo de Cueva

Luis Sánchez Aranda, conocido como Lucho ‘Mi Barrunto’ y amigo cercano de Christian Cueva, se pronunció tras la participación de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló detalles de su relación con el futbolista.

El empresario cuestionó la falta de ciertas preguntas en la entrevista, como si López le fue infiel a Cueva o si su relación con el futbolista fue por interés. Según Lucho, López si habría traicionado a Cueva, infidelidad que fue descubierta durante un viaje a Tulum, México, donde él costeó el paseo para Cueva, Pamela y otros amigos con sus parejas.

“La señora dice que no me conoce, pero yo la invité a Tulum. Fuimos cinco parejas y solo regresaron dos. ¿Por qué rompió su celular?”, declaró, insinuando que ocurrió algo que aún no se ha contado. También afirmó que solo las diez personas que viajaron saben la verdad de lo sucedido.

Además, sugirió que Juanita, la nana de los hijos de Pamela y Christian, podría revelar más información si hablara en el programa. “Juanita cuenta más cosas y si queda poco, Érica, la segunda (nana de los bebés)”, comentó.

NO DESCARTA SENTARSE EN EL SILLÓN ROJO

Finalmente, Lucho no descartó participar en ‘El Valor de la Verdad’ para defender a su amigo. “Nos conocemos bien y desde hace tiempo. Es algo difícil de contar, pero algún día lo haré”, señaló, dejando entrever que podría llegar a un acuerdo con la producción del programa para someterse al polígrafo y contar su versión de los hechos.