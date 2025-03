Ely Yutronic sobre Magaly Medina: "No la identifico como alguien cercano"

La periodista Ely Yutronic, participó del podcast "Café con la Chevez", donde habló de diversos temas, incluso, sobre su relación con su colega y compañera de canal, Magaly Medina, quien anteriormente reveló fotos del pasado de la chilena, participando de desfiles en lencería, trabajo con el cual logró pagarse sus estudios universitarios.

Al respecto, la exconductora de 24 Horas Mediodía, marcó distancia con la "Urraca" y señaló que, pese a que siempre que se la cruza por los pasillos de ATV no duda en saludarla, "no la identifica" como parte de su círculo de amistades.

"Yo con ella (Magaly), como me la he cruzado una que otra vez, el saludo general pero no la identifico como alguien cercano o próxima a mi, entonces, no sería parte de mi casa, siéndote muy sincera", dijo.

SU ESTADÍA EN PERÚ

Asimismo, Ely Yutronic habló sobre el tiempo que lleva radicando en el Perú: "Ya voy a cumplir 7 años y feliz, tan agradecida porque el peruano es tan cariñoso, es tan acogedor con el extranjero, que en realidad me he sentido como una más, siento que juego de local", sostuvo.