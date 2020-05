Viceministra de Salud Pública: “En Piura y Loreto los niños no podrán salir todavía”

Durante una entrevista con la viceministra de Salud Pública, la Dra. Nancy informó que, en el marco del Decreto Supremo N° 083 en el que se autoriza la salida niños y adolescentes menores de 14 años, el Ministerio de Salud, emitirá una alerta sanitaria en la que se establece medidas y recomendaciones para el inicio de las salidas de los niños durante la emergencia sanitaria.

Los niños deberán salir con una persona adulta que viva en el mismo domicilio y no mayor a 65 años, ellos no deberán portar objetos ni juguetes. Los mayores a 3 años deberán hacer uso de la mascarilla, la cual no deben tocar ni desecharla durante la salida. El paseo será de 30 minutos y no más de 500 metros a la redonda del domicilio, son algunas de las recomendaciones del Ministerio de Salud.

La alerta sanitaria incluye la relación de zonas geográficas de alto riesgo donde no está permitida la salida de los niños, como en la región de Loreto y Piura.