Dr. Maguiña: mínimo el Perú necesitará dos semanas más de aislamiento

El infectólogo y vicedecano del Colegio Médico del Perú, el Dr. Ciro Maguiña Vargas, advirtió que estos 7 días restantes son claves para conocer si la curva de contagiados y muertos en el país asciende, con los datos que se tienen hasta el momento no son suficientes para cantar victoria ante el COVID-19. De la población depende que las cifras no aumenten, si acatan o no las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

El Dr. Maguiña, considera que mínimo el Perú necesitará dos semanas más de aislamiento domiciliario, explicó que si ahora existe un infectado y contagia a otra persona, está lo sabrá después de 14 días, periodo en el que terminará el estado de emergencia decretado por el presidente de la República, y por lo tanto los contagios seguirán en aumento pasado la cuarentana.

Los especialistas y el Ministerio de Salud, deben evaluar esta posibilidad, se trata de una medida drástica pero necesaria, en países como Corea del Sur funcionó, mientras que en Italia, España y China no acataron la medida a tiempo. Es un sacrificio que deberán hacer los peruanos pero que garantizará el fin del coronavirus en el Perú.