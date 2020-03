Ministra de economía: estamos trabajando para llegar a todas las familias vulnerables

Durante una entrevista con la ministra de Economía, María Antonieta Alva, se dio a conocer que una de las mayores preocupaciones del Gobierno ante la asignación del bono de 380 soles destinados a las familias vulnerables y de escasos recursos económicos en el país, es que no se beneficie a todos los pobres del Perú. Hasta el momento se han presentado alteraciones en personas que han notificado que no son pobres pero figuran como beneficiados, personas que ya han fallecido por lo que se espera que el beneficio sea asignado a un familiar en condiciones similares y personas que ya no viven en la dirección registrada.

“Son casi 3 millones de hogares que deben cobrar el bono y en momentos como estos, no queremos aglomeraciones, por lo que estamos sumando esfuerzos para resolver esta situación y evitar posibles contagios. Sabíamos que las medida de la cuarentena iba a tener impactos muy concretos en poblaciones vulnerables, es por ello que estamos trabajando para que los beneficios lleguen a todas las personas en el menor tiempo posible” explicó la titular de economía.