Colegio Médico del Perú sobre Coronavirus: No hay que generar pánico ni desatender otras enfermedades

El representante del Colegio Médico del Perú (CMP), Juan Astuvilca, estuvo en Panorama y brindó algunas precisiones sobre el nuevo Coronavirus y resaltó que no hace falta generar pánico pero que sí es necesario tomar precauciones.

Astuvilca brindó detalles sobre los recientes infecciones e indicó que existen algunos casos de personas que dieron positivo a los exámenes de esta enfermedad pero no presentaron síntoma alguno, por lo que destacó , de acuerdo estudios realizados, que en la fase asintomática no se producen contagios.

El especialista también sostuvo que es necesario mejorar la Política Nacional de Salubridad y precisó que es necesario implementar debidamente los servicios higiénicos de las entidades estatales como colegios y oficinas públicos, dotándolas de jabón y demás elementos, para así evitar la propagación de este mal.

Más tarde el representante del CMP manifestó que la ministra de Salud anunció que trabajará de la mano con el Colegio Médico, pues “ este problema no puede ser afrontado solo por el estado sino también por la sociedad civil”. Recomendó también que no se debe generar pánico y que no hay que desatender otras enfermedades.