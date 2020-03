¿Qué tan preparado está el Perú para enfrentar el coronavirus?

La población debe mantener la calma y evitar el pánico. Este nuevo virus que es una pandemia comparado con el Ébola, es poco contagioso, el sarampión contagia 17 veces más. Las condiciones que aumentan el riesgo de muerte es la edad. Cifras registradas por la Organización Mundial de la Salud revelan que el riegos de muertes en niños es 0, las personas más vulnerables son personas mayores de 50 años y que presentan enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, cáncer y otras.

La aparición del coronavirus ha desnudado las deficiencias del sistema de salud. El Gobierno asignó 3.700.000 de dólares, cuyo importe es insuficiente para atender a las 27 regiones del país, para la influenza se gastó 100 millones de dólares. Ante esta pandemia el país necesita 30 o 40 millones de dólares.

Los médicos se sienten en riesgo, denuncian que no cuentan con protectores oculares y las mascarillas no son las apropiadas. “Nosotros somos la primera línea que se enfrenta con el paciente, debemos estar protegidos, tenemos familia y entramos en contacto con ellos al regresar a nuestras casas, y si no contamos con los insumos de protección adecuados podemos transmitir el virus rápidamente” aseguró uno de los especialistas.

Recuerde que si usted presenta síntomas, no debe salir de su domicilio, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 113 o al WhatsApp 952 842 623 infosalud@minsa.gob.pe .