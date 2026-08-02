Presidentes Kast y Milei hablan en Panorama: toma de mando reunió a integrantes del grupo "Escudo de las Américas"

Keiko Fujimori inició su mandato con la presencia de diversos representantes internacionales. Ocho presidentes, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, participaron en la ceremonia de toma de mando de la nueva presidenta de la República.

Entre los mandatarios que llegaron al Perú estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, quien a su salida de un evento se refirió a las relaciones entre Perú y Argentina y señaló que durante esta nueva etapa se buscará fortalecer los vínculos bilaterales entre ambos países.

AGENDA BILATERAL

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, conversó con Panorama sobre los temas que forman parte de la agenda bilateral con el Perú. El mandatario chileno indicó que se viene trabajando en asuntos relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, además de abordar la problemática migratoria.

La presencia de ambos mandatarios durante la toma de mando formó parte de las delegaciones internacionales que llegaron al país para participar en el inicio del gobierno de Keiko Fujimori.