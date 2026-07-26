Historia de una contrabandista: sentencia documentada de la diputada Dina Hancco

La diputada Dina Hancco, del Partido Cívico Obras, registra una sentencia por el delito de contrabando vinculada a la adquisición y posterior comercialización de una miniván ingresada ilegalmente al país. De acuerdo con la resolución judicial, la legisladora fue condenada a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida, sanción que ya fue cumplida.

Según el expediente, Hancco reconoció su responsabilidad durante el proceso judicial, lo que permitió la conclusión anticipada del caso y evitó una pena de prisión efectiva. Antes de iniciar su carrera política, se desempeñó como profesora en la región Puno, pero posteriormente su nombre apareció en un proceso penal relacionado con la comercialización de un vehículo de contrabando.

La investigación señala que, en 2007, la hoy diputada habría recurrido a un juez de paz, identificado como Juan Durán Vilca, para intentar regularizar la propiedad del vehículo. De acuerdo con la sentencia, se simuló una deuda a favor de Hancco que fue cancelada con la entrega de la miniván, permitiendo gestionar su inscripción en los Registros Públicos.

DESCUBIERTA EN UN OPERATIVO

La maniobra quedó al descubierto cuando el vehículo fue intervenido durante un operativo policial y se comprobó que provenía del contrabando. Actualmente, Dina Hancco ocupa un escaño en la Cámara de Diputados y forma parte del Poder Legislativo. Consultada sobre este episodio de su pasado judicial, la parlamentaria optó por evitar dar mayores detalles sobre este caso.