Fujimorismo gana presidencia del Congreso por un voto: izquierda busca supuesto traidor que votó viciado

Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido este domingo presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 luego de que la Lista 1, integrada junto a Renovación Popular, obtuviera 30 votos frente a los 29 alcanzados por la Lista 2, encabezada por Daniel Barragán e integrada por legisladores de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno. La elección marcó el inicio de la primera Mesa Directiva del Senado tras el retorno de la bicameralidad.

La votación estuvo marcada por un hecho inusual. En una primera ronda, un congresista de la alianza opositora anuló su voto al marcar ambas listas en la cédula, lo que obligó a repetir la elección. En la segunda votación volvió a registrarse un sufragio viciado del mismo bloque, situación que permitió a Miguel Torres obtener la ventaja definitiva y asumir la presidencia de la Cámara Alta.

Tras conocerse los resultados, Daniel Barragán aceptó la derrota, pero puso en duda el cumplimiento de los acuerdos políticos dentro de su bloque. En tanto, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, sostuvo que la oposición mantiene su unidad, aunque calificó lo ocurrido como un presunto acto de traición y señaló que todos los integrantes mostraron su voto, salvo una persona, cuya identidad evitó revelar hasta que se esclarezcan los hechos.

¿ACTO DE TRAICIÓN?

Por su parte, el excandidato presidencial, Roberto Sánchez, sostuvo que el bloque de izquierda será una oposición responsable y democrática, que fiscalizará desde el Parlamento el gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori. Mientras tanto, la elección de Miguel Torres deja instalada la primera Mesa Directiva del Senado para el periodo 2026-2027, en una jornada que estuvo marcada por la polémica y las acusaciones cruzadas entre las fuerzas políticas.