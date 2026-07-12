La foto final de los aliados de Keiko para gobernar: Fujimori recibe credenciales este miércoles

La presidenta electa Keiko Fujimori continúa con la conformación de alianzas políticas de cara al inicio de su gestión. A pocos días de recibir sus credenciales oficiales, un informe exclusivo de Panorama, elaborado por la periodista Karina Novoa, reveló la estrategia de acercamiento entre diversas autoridades y agrupaciones políticas que respaldarán a la futura mandataria.

Entre los principales aliados figura el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y su partido Renovación Popular. El excandidato presidencial expresó públicamente su disposición de apoyar la gestión de Keiko Fujimori, al considerar que el país requiere de diálogo y acuerdos políticos para enfrentar desafíos como la inseguridad, la economía y la estabilidad institucional.

A este respaldo se suman Carlos Álvarez, Wolfgang Grozo, Óscar Cáceres, alcalde de Juliaca; Antonio Pulgar, gobernador de Huánuco; Gilia Gutiérrez, gobernadora de Moquegua; Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva; Renzo Reggiardo, alcalde de Lima; Jorge Luis Pérez, gobernador de Lambayeque; Javier Ponce, alcalde de Puno; y Luis Neyra, gobernador de Piura.

¿SE VIENE REUNIÓN CON BELMONT?

Asimismo, el senador electo Daniel Barragán, del partido Obras, informó que el exalcalde Ricardo Belmont Cassinelli ha manifestado su disposición para reunirse con Keiko Fujimori y expresarle su respaldo. Según indicó, el encuentro podría concretarse en los próximos días, en momentos en que la presidenta electa continúa fortaleciendo consensos antes de asumir oficialmente el Gobierno.