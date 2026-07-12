El lobby por el indulto a Castillo en la ONU: exrecluso por terrorismo logra documento a favor de encarcelado golpista

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe en el que considera ilegal la detención del expresidente Pedro Castillo y solicita su liberación inmediata. El documento, difundido esta semana, fue elaborado tras una petición presentada ante ese organismo internacional por el abogado Wilfredo Robles Rivera, integrante de la defensa legal del exmandatario golpista.

Robles Rivera explicó que recurrió a la Organización de las Naciones Unidas para sostener que Castillo fue detenido de manera arbitraria tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En su pronunciamiento, el grupo de trabajo concluye que la privación de libertad del exjefe de Estado vulneró estándares internacionales, posición que ha generado un amplio debate en el ámbito político y jurídico en el país.

El abogado penalista Andy Carrión cuestionó el contenido del informe y sostuvo que el organismo internacional no habría valorado el contexto completo en el que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso y otras medidas que, según la Fiscalía, constituyeron un intento de quebrar el orden constitucional. A su juicio, el dictamen no modifica los hechos materia del proceso penal que afronta el exmandatario.

PRESIDENTE BALCÁZAR SE PRONUNCIA

Por su parte, el presidente de la República, José María Balcázar, reconoció que el informe de la ONU podría cambiar el escenario jurídico y constitucional respecto a un eventual indulto o gracia presidencial para Pedro Castillo. El mandatario indicó que el pronunciamiento internacional podría ser invocado en un nuevo pedido de beneficio, aunque cualquier decisión deberá evaluarse dentro del marco legal vigente.