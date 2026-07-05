El evangelio de la coca: bancada cocalera retorna al Congreso bicameral

Con la instalación del nuevo Congreso bicameral, dirigentes vinculados al sector cocalero volverán a tener representación en el Parlamento. Entre ellos figuran Julián Pérez Mallqui, elegido diputado por Juntos por el Perú, y Serafín Andrés Luján, quien ocupará un escaño en el Senado, ambos con una trayectoria ligada a la defensa de los productores de hoja de coca en el Vraem.

Julián Pérez Mallqui ha generado controversia por declaraciones en las que afirmó que los hermanos Quispe Palomino "son mis vecinos", mientras que Serafín Andrés Luján ha sostenido que la erradicación de los cultivos de coca no debe realizarse de manera forzosa, sino mediante procesos de diálogo y concertación con las comunidades involucradas.

Los dos parlamentarios han adelantado que promoverán proyectos de ley orientados a atender las demandas del sector cocalero, en un contexto en el que el Estado mantiene políticas de control y erradicación de cultivos ilegales, al tiempo que impulsa programas de desarrollo alternativo con productos como el café y el cacao en las zonas del Vraem.

SUS VÍNCULOS CON ANTAURO

Asimismo, los vínculos políticos de ambos parlamentarios con Antauro Humala, líder etnocacerista, han generado expectativa sobre el papel que desempeñarán en el Congreso de la República y las iniciativas que buscarán impulsar desde sus respectivas bancadas, especialmente en temas relacionados con la política sobre la hoja de coca y el desarrollo de las zonas cocaleras.