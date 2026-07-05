Los círculos de poder Keiko Fujimori: proclamada como ganadora empieza la transferencia para el nuevo gobierno

Luego de ser proclamada oficialmente como presidenta electa de la República, Keiko Fujimori anunció el inicio del proceso de transferencia de gobierno, una etapa clave de cara a su asunción al cargo. Paralelamente, comienzan a perfilarse quiénes serán los principales integrantes del equipo político y técnico que la acompañará durante su gobierno.

De acuerdo con un reportaje presentado por la periodista Karina Novoa, en el primer círculo de confianza de la lideresa de Fuerza Popular figuran Miguel Torres, considerado una de las principales voces del fujimorismo en el Congreso, y Luis Galarreta, quien es mencionado como uno de los principales candidatos para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

En un segundo nivel aparecen José Chlimper, Luis Dyer, Marco Vinelli, Fernando Rospigliosi y Giulliana Loza, quienes conformarían el grupo de asesores y colaboradores con influencia en la toma de decisiones del nuevo gobierno. En una tercera línea destacan Carlos Díaz Rosillo, Pier Figari, Sachi Fujimori y Ana Herz, todos vinculados al entorno político y estratégico de la presidenta electa.

RECORRERÁ EL PAÍS

Como parte de las primeras acciones de esta nueva etapa, Keiko Fujimori anunció que recorrerá diversas regiones del país para recoger las principales demandas de la ciudadanía. La presidenta electa señaló que estas visitas servirán para conocer de primera mano las necesidades de la población y orientar las prioridades de su futura gestión.