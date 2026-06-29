Las luchas del embajador de Donald Trump: Bernie Navarro conversa con Panorama

El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, concedió una entrevista exclusiva a Panorama en la que se refirió a los principales desafíos que marcan la agenda bilateral entre ambos países. Entre ellos destacó la lucha contra la pesca ilegal, la supervisión estatal del megapuerto de Chancay y el combate al crimen organizado transnacional.

Como parte de esa agenda, Navarro visitó recientemente el distrito de Pucusana para reunirse con pescadores artesanales y conocer de primera mano las denuncias sobre presuntas actividades de pesca ilegal por parte de embarcaciones chinas dentro de las 200 millas del mar peruano. Tras esta visita, el congresista Carlos Zevallos solicitó al ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, un informe técnico-legal sobre las denuncias formuladas por los pescadores.

El diplomático también recorrió las instalaciones de la Sunat en el Megapuerto de Chancay, donde el Gobierno de Estados Unidos entregó modernos escáneres de última generación para fortalecer las labores de control aduanero. La visita se produce en un contexto de creciente interés internacional por las operaciones del terminal portuario y los mecanismos de supervisión implementados en sus instalaciones.

COOPERACIÓN BILATERAL

Durante la entrevista, Bernie Navarro afirmó que el objetivo de Estados Unidos es fortalecer la cooperación con el Perú en temas de seguridad, comercio y desarrollo. Asimismo, expresó que su país espera mantener una relación estrecha con la futura administración y el nuevo gobierno, con el propósito de impulsar iniciativas que beneficien a ambas naciones.