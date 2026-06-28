El show de las credenciales: nuevos diputados y senadores saltan al ruedo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la entrega de credenciales a los parlamentarios electos para el periodo bicameral 2026-2031. Con este procedimiento, los 30 senadores y 130 diputados elegidos quedaron formalmente acreditados para participar en el proceso de instalación y juramentación del nuevo Congreso de la República.

Los integrantes del Parlamento pertenecen a seis organizaciones políticas y entre ellos figuran tanto nuevas autoridades como políticos con trayectoria previa. Algunos de los congresistas electos han sido vinculados a investigaciones judiciales, registran sentencias o mantienen antecedentes de conocimiento público.

Entre ellos se encuentran Serafín Andrés Luján, senador electo por Juntos por el Perú, quien registra una investigación por presunto terrorismo; Julián Pérez Mallqui, también de esa agrupación, quien fue sentenciado por un accidente de tránsito; y César Tito Rojas, diputado electo, exintegrante del Movadef y con una sentencia por violencia familiar. Asimismo, fueron acreditados Íber Antenor Maraví, Moisés Chipana y Alejandro José Manay, todos electos por Juntos por el Perú, quienes han sido relacionados públicamente con el Conare Movadef.

INCIDENTES

La ceremonia de entrega de credenciales también estuvo marcada por algunos hechos particulares. El alcalde de Lima y senador electo, Rafael López Aliaga, no asistió al acto para recibir su credencial. Además, durante la actividad, la diputada electa Norma Yarrow se negó a participar en la fotografía oficial junto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo.