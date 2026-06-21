Los aliados de Antauro llegan al Congreso: Humala asegura que tendrá etnocaceristas en las dos cámaras

Antauro Humala aseguró que contará con una representación afín en el próximo Congreso bicameral que asumirá funciones el 28 de julio. Al menos ocho parlamentarios electos entre la Cámara de Diputados y el Senado mantienen cercanía con el movimiento etnocacerista.

Entre los legisladores identificados en la Cámara de Diputados figuran Andrea Medina, Arturo Eusebio, Dina Hancco, Demetrio Valqui y Marlon Agu. En tanto, en la Cámara de Senadores aparecen Walter Gago, Percy Osorio y Daniel Barragán, quienes formarían parte del grupo de congresistas vinculados al ideario promovido por Humala.

MÁS ALIADOS EN EL CONGRESO

Sin embargo, la presencia de aliados no se limitaría a estos nombres. De acuerdo con una investigación de Panorama, alrededor de 36 políticos electos que integrarán el próximo Parlamento habrían tenido algún vínculo con Antauro Humala, ya sea por su participación en organizaciones afines o por haber formado parte de agrupaciones políticas relacionadas con el etnocacerismo.

Según el informe, varios de estos legisladores fueron candidatos por partidos como Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación en las elecciones de abril, además de haber estado inscritos en la organización A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros) o haber pertenecido anteriormente a Unión por el Perú, agrupación que mantuvo una alianza política con el líder etnocacerista.