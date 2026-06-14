La estrategia de Fuerza Popular: Luis Galarreta podría ser el vicepresidente electo en dos semanas

Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, se pronunció sobre las actas observadas y aseguró que, de acuerdo con el reconteo interno realizado por su organización política, Keiko Fujimori mantiene una ventaja de aproximadamente 45 mil votos sobre Roberto Sánchez. No obstante, indicó que corresponde esperar los resultados oficiales.

En una entrevista exclusiva con Panorama, Galarreta Velarde sostuvo que, de llegar al Gobierno, Fuerza Popular convocará a los mejores profesionales del país sin distinción de afiliaciones políticas. Según explicó, los principales desafíos de una eventual gestión serán fortalecer la seguridad ciudadana y promover la reactivación económica.

Asimismo, descartó que un eventual gobierno de Keiko Fujimori impulse represalias y persecuciones contra sus adversarios y opositores políticos. El también vocero de Fuerza Popular calificó esa posibilidad como “absurda” y señaló que existe disposición para promover espacios de diálogo y consenso con todos los grupos políticos, incluso con sectores de izquierda.

SE MANTIENEN VIGILANTES

Finalmente, Luis Galarreta informó que los personeros legales del partido Fuerza Popular continúan participando en el proceso de revisión de las actas observadas ante los jurados electorales especiales. Añadió que su agrupación se mantiene vigilante del desarrollo del escrutinio y afirmó que la mayoría de las actas observadas regresarían al conteo correspondiente.