Roberto Sánchez sale por la puerta falsa: su vehículo es detenido por incidente con la Policía

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, protagonizó un incidente al término de una reunión con congresistas electos de su agrupación política. El político de izquierda optó por abandonar el local por una salida alterna mientras periodistas aguardaban su declaración en el ingreso principal.

Durante la maniobra para retirarse del lugar, la camioneta que lo trasladaba estuvo involucrada en un incidente con un agente de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), quien tuvo que intervenir cuando el vehículo avanzaba. De acuerdo con el reporte, el hecho no dejó personas heridas.

Tras el impase, Roberto Sánchez descendió de la unidad para intentar resolver la situación con los agentes de la Policía Nacional. Al ser consultado por la prensa sobre lo ocurrido, evitó brindar mayores detalles y respondió que "ustedes están imaginando", sin ofrecer declaraciones adicionales sobre el incidente.

EL HERMETISMO DE SÁNCHEZ

Finalmente, el candidato de Juntos por el Perú abordó nuevamente la camioneta y se retiró del lugar sin responder las preguntas de los medios de comunicación. El hecho generó atención debido al contexto político y al hermetismo mostrado por el aspirante presidencial en medio del conteo de votos final por parte de ONPE.