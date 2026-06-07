Antauro, el otro gran socio de Sánchez: el hombre que quiere la guerra y le dio sus votos

Durante la campaña electoral de segunda vuelta, Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, contó con el respaldo político de Antauro Humala, quien afirmó que, de resultar elegido Sánchez, tendría presencia dentro de un eventual gobierno.

En los últimos días, Antauro Humala volvió a generar controversia por sus pensamientos tras referirse a la posibilidad de recuperar para el Perú los territorios de Arica y Tarapacá, actualmente pertenecientes a Chile.

No obstante, tras alcanzar la segunda vuelta electoral, Sánchez tomó distancia de Humala y aseguró públicamente que este no formaría parte de una eventual gestión encabezada por Juntos por el Perú.

ESPECIALISTAS OPINAN

Pese a ello, algunos analistas políticos consideran que la influencia de Humala dentro del entorno político que respaldó la candidatura de Sánchez podría seguir siendo un tema de debate. Los especialistas señalan que la relación entre ambos líderes y el papel que desempeñó Humala durante la campaña continúan siendo objeto de análisis en el escenario político nacional.