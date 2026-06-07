Roberto Sánchez se pronuncia tras conocer resultados del conteo rápido

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció públicamente luego de conocerse los resultados del conteo rápido que lo colocan ligeramente por delante de Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. El aspirante llegó hasta la Plaza San Martín, donde ofreció un mensaje desde un balcón ante cientos de simpatizantes congregados en el centro de Lima.

Durante su intervención, Sánchez destacó que los resultados preliminares reflejan una ventaja favorable para su candidatura y llamó a sus seguidores a mantener la calma mientras continúa el procesamiento oficial de las actas. Asimismo, señaló que la jornada electoral representa una muestra del compromiso democrático de la ciudadanía.

El conteo rápido de Ipsos, Transparencia Perú y el National Democratic Institute (NDI) al 100 % otorgó a Roberto Sánchez el 50.3 % de los votos válidos, frente al 49.7 % alcanzado por Keiko Fujimori. Debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos, especialistas consideran que el escenario continúa siendo de empate técnico hasta la consolidación de los resultados oficiales.

ESPERARÁ RESULTADOS OFICIALES

En su discurso, el candidato también agradeció a los ciudadanos que respaldaron su propuesta política durante la campaña electoral. Sánchez expresó su reconocimiento a los peruanos que depositaron su confianza en Juntos por el Perú y reiteró que esperará con prudencia los resultados que publique la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las próximas horas.