Conteo rápido de Ipsos muestra empate técnico: Keiko Fujimori 49.7 % y Roberto Sánchez 50.3 %

Mientras tanto, la ONPE inició el conteo de votos y comenzó la publicación progresiva de resultados oficiales.

Los resultados del conteo rápido integral al 100 % elaborados por Transparencia Perú, Ipsos Perú y el National Democratic Institute (NDI) muestran un cambio en la tendencia tras la jornada electoral. De acuerdo con esta medición, Roberto Sánchez obtiene el 50.3 % de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanza el 49.7 %.

La diferencia, aunque mínima, representa un giro respecto a los resultados presentados por el flash electoral y la boca de urna difundidos tras el cierre de las mesas de votación a las 5.00 p.m.. En esos reportes preliminares, la candidata de Fuerza Popular aparecía en el primer lugar con una ventaja ajustada sobre su rival político.

Según el flash electoral de Datum, Keiko Fujimori registraba el 50.53 % de los votos válidos frente al 49.47 % obtenido por Roberto Sánchez. Sin embargo, conforme avanzó el procesamiento de la información y se incorporaron más actas al conteo rápido, la tendencia se inclinó ligeramente a favor del candidato de Juntos por el Perú.

ONPE INICIA CONTEO OFICIAL

Mientras tanto, la ONPE inició el conteo oficial de votos y comenzó la publicación progresiva de resultados. Las autoridades electorales recordaron que solo el escrutinio oficial permitirá determinar quién será el próximo presidente de la República, en una elección marcada por una de las diferencias más estrechas de los últimos años.