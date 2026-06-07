Boca de urna bajo análisis: ¿Cifras se pueden revertir?

Los primeros resultados de boca de urna y del flash electoral continúan generando debate al término de la segunda vuelta. Henry Rafael, analista político, y José Manuel Saavedra, gerente general de CIT Opinión & Mercado, analizaron en Panorama el escenario político tras conocerse las cifras preliminares que colocan a Keiko Fujimori con una leve ventaja sobre Roberto Sánchez.

Henry Rafael sostuvo que el desempeño de Keiko Fujimori responde a una estrategia de campaña enfocada en el trabajo territorial, especialmente en regiones donde históricamente registraba bajos niveles de respaldo. Según explicó, la candidata de Fuerza Popular logró incrementar su intención de voto en departamentos clave como Arequipa, Cusco y Loreto durante las últimas semanas.

En diálogo con Carla Muschi, el especialista señaló que recuperar entre cinco y siete puntos porcentuales en dichas regiones refleja una campaña más efectiva en comparación con la desarrollada por contendor Roberto Sánchez. A su juicio, este crecimiento permitió a Fujimori llegar a la jornada electoral en una posición más competitiva y disputar voto a voto la presidencia.

KEIKO CON VENTAJA

Por su parte, José Manuel Saavedra indicó que los resultados a boca de urna reflejan un empate técnico debido a la mínima diferencia entre ambos candidatos. No obstante, precisó que las encuestas de los últimos días ya mostraban una tendencia favorable a Fujimori. Según el flash electoral de Datum, la candidata obtiene el 50.53 % frente al 49.47 % alcanzado por Roberto Sánchez.