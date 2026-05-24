La ruta de Roberto Sánchez: candidato dejó plantados a simpatizantes en algunas regiones

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, viene recorriendo distintas regiones del país con el objetivo de fortalecer su respaldo político de cara a la segunda vuelta electoral. Al igual que otras agrupaciones en campaña, el aspirante busca captar votos en zonas donde no obtuvo una importante aceptación durante la primera vuelta.

La estrategia del candidato comenzó en Lima Metropolitana, especialmente en distritos como Carabayllo, donde realizó actividades proselitistas acompañado de sus candidatas a la vicepresidencia. Aunque las concentraciones no lograron una convocatoria masiva, Roberto Sánchez se mostró optimista respecto al crecimiento de su respaldo ciudadano en la capital.

Durante sus presentaciones públicas, el líder de Juntos por el Perú también ha estado acompañado por simpatizantes vinculados al etnocacerismo y seguidores de Antauro Humala, quienes forman parte del grupo que suele respaldarlo en sus actividades políticas. El candidato continúa difundiendo sus propuestas enfocadas en temas sociales, económicos y de descentralización.

DEJÓ PLANTADOS A SIMPATIZANTES

Sin embargo, la campaña de Roberto Sánchez también ha recibido críticas debido a descoordinaciones en algunas regiones. En ciudades como Chincha y Pisco, simpatizantes denunciaron que el candidato no llegó a mítines previamente anunciados, situación que generó malestar entre los asistentes. Pese a ello, el aspirante presidencial continúa con sus recorridos a nivel nacional en busca de consolidar apoyo popular antes de la jornada electoral.