La fiesta del Jurado Nacional de Elecciones: comilona y show de caballos entre fiscalizadores y fiscalizados

En exclusivo, Panorama reveló que funcionarios de los principales organismos electorales participaron en una recepción privada realizada pocos días antes de las elecciones generales del 12 de abril, en medio de cuestionamientos por retrasos en la organización del proceso electoral.

El evento se realizó el jueves 9 de abril en una exclusiva hacienda ubicada en Surco. La actividad incluyó espectáculo de caballos, ambientes de restaurante temático y bar abierto. A la recepción asistieron funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), además de observadores internacionales que llegaron al país para supervisar los comicios.

Alrededor de 100 personas participaron en la actividad, cuyo costo habría superado los 25 mil soles. Además, las cámaras registraron presencia policial en el ingreso del local. Tras conocer la existencia de estas imágenes, Gina Salazar, gerenta general del JNE, confirmó la participación de altos funcionarios de las entidades electorales.

INFORMES DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN

Las misiones de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) emitieron informes preliminares en los que advirtieron retrasos en la instalación de mesas de sufragio, demoras en la entrega del material electoral y el aplazamiento de actividades en 13 locales de votación. Pese a estas observaciones, ambas misiones concluyeron que el proceso electoral se desarrolló de manera organizada y ordenada.